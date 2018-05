Zürich - Die politischen Querelen in Italien mit ihren Ansteckungsgefahren für die Finanzmärkte hat die Schweizer Aktien am Dienstag arg unter Druck gesetzt. Während die Aktienkurse weiter fielen, waren verstärkt sichere Häfen wie Staatsanleihen und auch der Schweizer Franken gefragt. Der Euro fiel im späten Handel deutlich auf unter 1,15 Franken zurück. Unternehmensnews und Konjunkturdaten traten am Berichtstag eher in den Hintergrund.

"Die Anleger zittern ein wenig vor einer Südeuropa-Schuldenkrise 2.0", fasste ein Händler die Stimmungslage zusammen. Nach der gescheiterten Regierungsbildung in Italien droht in dem hoch verschuldeten Land ein Zweikampf zwischen den populistischen Kräften sowie Staatspräsident Sergio Mattarella. Auch die Wall Street spürte die Italien-Krise und fiel ins Minus, was die Abgaben in Europa nach einer zwischenzeitlichen Erholung wieder anschwellen liess.

Der Swiss Market Index (SMI) fiel am Dienstag um 1,58 Prozent auf 8'637,20 Punkte und schloss damit nur knapp unter dem Tagestief. Der Swiss Leader Index (SLI) büsste 1,68 Prozent auf 1'430,92 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,45 Prozent auf 10'353,03 Punkte ein.

Wie so oft bei schlechten Nachrichten aus der Peripherie der Eurozone gaben Finanzwerte besonders stark nach.

