DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.428,14 -1,56% -2,16% Stoxx50 3.068,12 -1,20% -3,45% DAX 12.666,51 -1,53% -1,94% FTSE 7.632,64 -1,26% +0,55% CAC 5.438,06 -1,29% +2,36% DJIA 24.321,95 -1,74% -1,61% S&P-500 2.683,59 -1,39% +0,37% Nasdaq-Comp. 7.369,14 -0,87% +6,75% Nasdaq-100 6.898,59 -0,90% +7,85% Nikkei-225 22.358,43 -0,55% -1,79% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,16 +119

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,03 67,88 -2,7% -1,85 +10,5% Brent/ICE 74,94 75,30 -0,5% -0,36 +14,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.303,27 1.298,11 +0,4% +5,16 +0,0% Silber (Spot) 16,40 16,48 -0,5% -0,08 -3,2% Platin (Spot) 907,50 906,00 +0,2% +1,50 -2,4% Kupfer-Future 3,08 3,08 -0,1% -0,00 -7,6%

Angst vor einer Angebotsschwemme lastete erneut auf dem Preis der US-Sorte WTI. Am Freitag hatte das Unternehmen Baker Hughes, ein Ausrüster der Branche, einen neuerlichen Anstieg der "aktiven" Ölförderanlagen gemeldet. Zudem erwägen Saudi-Arabien und Russland eine Erhöhung ihrer Fördermengen. Die europäische Sorte Brent hält sich derweil etwas besser. Das sei erstaunlich, meinte Michael McCarthy, Chef-Marktstratege bei CMC Markets. Brent reagiere nämlich normalerweise stärker auf eine höhere Förderung in Russland und Saudi-Arabien. Stützend dürfte aber gewirkt haben, dass Goldman Sachs an ihrer Prognose von 82 Dollar je Barrel Brent festhielt, trotz des möglicherweise steigenden Angebots.

Gold profitierte etwas von den diversen politischen Unwägbarkeiten in Europa. Die Aufwertung des Dollar zum Euro verhindert jedoch, dass das Edelmetall deutlicher zulegt.

FINANZMARKT USA

Die jüngsten Ereignisse in Italien lassen auch die US-Börsen nicht ungeschoren. Nach dem langen Feiertagswochenende geht es mit der Wall Street deutlich abwärts. Die Konjunkturdaten des Tages haben derweil keinen Einfluss auf den Markt. Der Case-Shiller-Hauspreisindex stieg im März im Vergleich zum Vorjahr etwas stärker als erwartet. Der Index des Verbrauchervertrauens für Mai entsprach exakt der Prognose. Unternehmensnachrichten sind rar. Nach Börsenschluss wird HP Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorlegen. Das gestiegene Sicherheitsbedürfnis treibt die Anleger auch in den Anleihemarkt. Dort drücken steigende Notierungen die Rendite zehnjähriger US-Titel um 10 Basispunkte auf 2,82 Prozent. Unter den Einzelwerten an der Börse zeigen Supervalu mit einem Minus von 0,1 Prozent relative Stärke. Die aktivistische Investmentgesellschaft Blackwells hat ihren Anteil an dem Lebensmitteleinzelhändler nach eigenen Angaben auf 7,3 Prozent erhöht und will sechs eigene Kandidaten im Board des Unternehmens unterbringen. Allergan verlieren 2,3 Prozent. Der Pharmahersteller ruft in den USA eine Charge des Verhütungsmittels Taytulla zurück, weil in den Packungen einige der Pillen lediglich Placebos waren. Die Analysten von Jefferies erhöhen Ford auf "Buy", nachdem sie die Gewinnprognose für die kommenden beiden Jahre um 6 bis 12 Prozent angehoben haben. Die Aktie verliert 0,4 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die politischen Entwicklungen rund um Italien schickten die europäischen Aktienmärkte am Dienstag auf Talfahrt. Die Rendite der zehnjährigen italienischen Anleihen schoss weiter nach oben. Dagegen fiel die Rendite der als "sicherer Hafen" angesehenen zehnjährigen Bundesanleihe um 8 Basispunkte auf 0,27 Prozent. Angesichts der politischen Krise in Italien wurden italienische Bankentitel abermals verkauft. So ging es für Unicredit um 5,6 Prozent nach unten und Intesa Sanpaolo brachen um 4,1 Prozent ein. In Madrid fielen Santander um 5,4 Prozent. Im DAX verloren Commerzbank 4,1 Prozent und Deutsche Bank 4,6 Prozent und führten damit klar die Verliererliste an. Der europäische Bankensektor fiel um gut 3 Prozent zurück. Die Grammer-Aktie schoss um 19,3 Prozent nach oben. Hintergrund war das Übernahmeangebot des chinesischen Großaktionärs Ningbo Jifeng. Aixtron legten um 0,4 Prozent zu nach einem Medienbericht, wonach Apple ab dem kommenden Jahr alle neuen iPhone-Modelle mit OLED-Bildschirmen ausstatten wird. Aixtron produziert Anlagen zur OLED-Herstellung. Aroundtown stiegen um 0,9 Prozent. Die Geschäftszahlen für das erste Quartal setzten kaum Akzente. Die Immobilienwerte zeigten allerdings mit dem Renditerückgang bei den Bundesanleihen Relative Stärke. In London brachen Dixons Carphone nach einem schwachen Ausblick um mehr als 20 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:11 Mo, 17.44 % YTD EUR/USD 1,1551 -0,63% 1,1638 1,1628 -3,9% EUR/JPY 125,43 -1,35% 126,89 127,14 -7,3% EUR/CHF 1,1458 -0,79% 1,1553 1,1549 -2,2% EUR/GBP 0,8714 -0,23% 0,8736 1,1445 -2,0% USD/JPY 108,59 -0,72% 109,04 109,34 -3,6% GBP/USD 1,3256 -0,41% 1,3321 1,3308 -1,9% Bitcoin BTC/USD 7.441,24 +3,5% 7.124,21 7.278,83 -45,5%

Die gescheiterte Regierungsbildung in Italien belastete den Euro auch am Dienstag und drückte die Gemeinschaftswährung zeitweise auf 1,1510 Dollar. Mögliche Neuwahlen in Italien noch in diesem Jahr dürften laut Societe Generale als Abstimmung über die EU-Mitgliedschaft des Landes gesehen werden, denn die populistischen Parteien könnten bis dahin noch mehr Zustimmung finden. Infolge der Entwicklung in Italien wird die EZB nach Meinung der Analysten vorerst davon absehen, eine Normalisierung ihrer Geldpolitik zu avisieren. Damit dürfte der Euro zusätzlich unter Druck geraten. Die französische Bank hält es für wahrscheinlicher, dass den Euro bis zum Ende des Sommers auf 1,10 Dollar fällt als dass er sich auf 1,20 Dollar erholt. Gesucht sind in diesem Umfeld Fluchtwährungen wie der Yen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Anleger gingen auf Nummer sicher angesichts diverser politischer Unwägbarkeiten. Wie auch in Europa wurde vor allem die politische Entwicklung in Italien als Belastungsfaktor ausgemacht. Dort droht eine Neuwahl, aus der die eurokritischen Parteien als Gewinner hervorgehen könnten. Daneben nähmen auch in Spanien mit dem angekündigten Misstrauensvotum gegen die Regierung die politischen Risiken zu - mit ähnlichen Gefahren wie in Italien. Gleichzeitig sei unklar, wie sich die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea und der Handelskonflikt der USA mit China weiter entwickelten. In dieser Gemengelage scheuten Investoren das Risiko und steuerten sogenannte sichere Häfen an. Dazu zählten der Yen, Anleihen und das Gold. Der Yen ist so teuer wie zuletzt Anfang des Monats. Der Yen drückte zusätzlich die Stimmung für japanische Aktien, vor allem bei solchen von Unternehmen mit starkem Exportgeschäft. Lediglich in Sydney legten die Kurse nach der vorangegangenen Verlustserie leicht zu. Bewegung gab es bei Aktien aus der Apple-Zuliefererkette. Hintergrund ist ein Bericht von "Electronic Times" in Südkorea, wonach Apple ab 2019 alle neuen iPhones nur noch mit Oled-Bildschirmen ausstatten will. Bislang wird nur das Topmodell X mit der auf organischen Leuchtdioden basierenden Technik ausgerüstet. In Tokio knickte der Kurs des LCD-Screen-Herstellers Japan Display phasenweise um 20 Prozent ein. Am Ende betrug das Minus 8 Prozent. Weil sich Apple selten auf nur einen Zulieferer verlässt, machten in Asien schnell Spekulationen die Runde, dass LG Display ins Spiel kommen könnte. Der Kurs legte darauf um 5,2 Prozent zu. In Schanghai gaben Ningbo Jinfeng um 1,1 Prozent nach. Einer Mitteilung des deutschen Autozulieferers Grammer zufolge hat das chinesische Unternehmen ein Übernahmeangebot vorgelegt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

FDA entscheidet über Bayers Larotrectinib bis Ende November

Bayer bekommt in den USA ein um vier Monate verkürztes Zulassungsverfahren für Larotrectinib, den Hoffnungsträger unter den neuartigen Krebsmedikamenten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA gewährte dem Mittel den Status der vorrangigen Prüfung ("Priority Review"). Damit läuft der Prüfprozess nur sechs statt zehn Monate. Bis spätestens 26. November wird die FDA über die Zulassung entscheiden.

Smart-Chefin Winkler gibt Markenleitung Ende September ab

Daimler muss eine neue Leitung für die Kleinwagenmarke Smart suchen: Smart-Chefin Annette Winkler gibt die Leitung des Produktbereichs zum 30. September nach acht Jahren ab, wie die Daimler AG mitteilte. Wer den Posten ab Anfang Oktober übernimmt, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Bankhaus Metzler wächst und brilliert mit hoher Kernkapitalquote

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 29, 2018 12:05 ET (16:05 GMT)

Die Frankfurter Privatbank B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA gibt sich nach einem guten Start 2018 optimistisch für den weiteren Jahresverlauf und setzt darauf weiter zu wachsen. Im vergangenen Jahr legte das verwaltete Vermögen und das Provisionsergebnis zu, aber auch die Mitarbeiterzahl, was einen scharfen Kontrast zum Personalabbau bei den großen Frankfurter Finanzhäusern Deutsche Bank und Commerzbank bildet. Gleiches gilt für die Kernkapitalquote, bei der Metzler mit wiederum "über 20 Prozent" die Anforderungen mehr als erfüllte.

Deutsche Industrie REIT-AG erhöht Ausblick nach operativ gutem Halbjahr

Die Deutsche Industrie-REIT AG hat nach einem guten ersten Halbjahr und in Erwartung weiterer Portfolio-Akquisitionen die Prognose für das Gesamtjahr beim operativen Gewinn (FFO) erhöht. Wie das seit Anfang Dezember börsennotierte Unternehmen mitteilte, soll der Betriebsgewinn FFO (Funds from Operations) - in der Immobilienbranche soviel wie operativer Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern - nun auf 5 bis 6 Millionen Euro steigen. Der Rostocker Immobilieninvestor, der in Industrie- und Gewerbeparks in Deutschland investiert, hatte nach dem ersten Quartal noch einen FFO zwischen 4 und 5 Millionen Euro für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt.

RBS schränkt Finanzierung von Kohle- und Ölprojekten ein

Die Royal Bank of Scotland (RBS) verschärft ihre Klimaschutzpolitik. Die Bank kündigte an, keine Bergbauunternehmen mehr zu finanzieren, die mehr als 40 Prozent ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle machen. Die Einschränkung gilt auch für Energieunternehmen, die mehr als 40 Prozent ihres Stroms aus Kohle produzieren. Die Grenzen der RBS haben zuvor bei jeweils 65 Prozent gelegen.

UBS holt ehemaligen EU-Kommissar als Brexit-Berater

Die Schweizer Bank UBS hat sich für den bevorstehenden Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union einen erfahrenen Politiker ins Haus geholt. Wie die Bank mitteilte, soll Jonathan Hill, ehemaliger EU-Kommissar und britisches Kabinettsmitglied, Unternehmenskunden der UBS zum Thema Brexit beraten.

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2018 12:05 ET (16:05 GMT)

