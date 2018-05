Bonn (ots) - Im Rahmen der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg wird Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel über die Zukunft Europas sprechen. Bettel ist der sechste in einer Reihe von EU-Staats- und Regierungschefs, der mit den Abgeordneten und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über Europa debattiert. phoenix-Reporterin Ines Arland berichtet aus Straßburg. Ihre Gesprächsgäste sind die Abgeordneten Charles Goerens von der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa und Ska Keller, Fraktionsvorsitzende der Grünen/EFA im Europäischen Parlament.



