Der Präsidentenpalast in Rom hat Gerüchte zurückgewiesen, wonach der designierte italienische Ministerpräsident Carlo Cottarelli seinen Regierungsauftrag zurückgeben werde. Cottarelli brauche lediglich mehr Zeit, um einige Probleme mit der Ministerliste zu lösen, hieß es aus Kreisen des Palastes am Dienstagabend. "Niemand hat von einem Amtsverzicht gesprochen." Staatspräsident Sergio Mattarella hatte dem Finanzexperten erst am Montag das Mandat erteilt, eine Übergangsregierung zu bilden, um das Land zur Neuwahl zu führen.

Die populistischen Parteien Fünf-Sterne-Bewegung und Lega laufen seitdem Sturm gegen die Ernennung des Technokraten und wollen so schnell wie möglich eine Neuwahl - womöglich noch im Juli. Ihre geplante europakritische Koalition war geplatzt, nachdem Mattarella ihren gewünschten euro-kritischen Finanzminister nicht abgesegnet hat. Für Mittwoch ist ein neues Gespräch zwischen Mattarella und Cottarelli angesetzt./reu/DP/nas

