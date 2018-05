Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen Fernsehen



Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen



Samstag, 02. Juni 2018 (Woche 23)/29.05.2018



18.05 h: Für RP korrigierten Untertitel beachten!



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Schlammschlacht am Nürburgring - Fünf Lehrer kämpfen sich durch den StrongManRun



Montag, 04. Juni 2018 (Woche 23)/29.05.2018



22.00 Sag die Wahrheit



Die SWR Rateshow



Moderation: Michael Antwerpes



Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 489



Die Straßenwärterin sichert Unfallstellen, räumt Schnee von der Fahrbahn und entfernt Gestrüpp am Straßenrand. Dafür muss sie schwere Arbeitsmaschinen und LKWs fest im Griff haben. Es ist keine leichte Aufgabe, auch nicht für unsere Ratefüchse Kim Fisher, Smudo, Pierre M. Krause und Ursula Cantieni, die echte unter den falschen Straßenwärterinnen zu ermitteln. Genau wie in der zweiten Runde, wenn das Rateteam einen Seidenraupenzüchter entlarven muss - denn die anderen beiden Kandidaten entpuppen sich am Ende als Schwindler.



Das Erfolgsrezept der Rateshow ist die Mischung aus interessanten Gästen mit tollen Geschichten und einem bestechend simplen Spielprinzip: Drei Kandidaten behaupten von sich, ein und dieselbe Person zu sein. Zwei davon schwindeln dabei und nur einer sagt die Wahrheit. Jeweils vier prominente Ratefüchse stehen im Studio vor der kniffligen Aufgabe, die Schwindler mit Spürsinn, Intuition und viel Humor zu entlarven. Das Rateteam besteht jeweils aus vier der folgenden Prominenten: Smudo, Mike Krüger, Kim Fisher, Pierre M. Krause und Ursula Cantieni.



Donnerstag, 07. Juni 2018 (Woche 23)/29.05.2018



20.15 h: Für SR Zusatz im Sendetitel und nachgelieferten Untertitel beachten!



20.15 SR: SAAR3 extra



Fit wie ein Turnschuh



4.40 h: Für SR Zusatz im Sendetitel und nachgelieferten Untertitel beachten!



04.40 SR: SAAR3 extra (WH) Fit wie ein Turnschuh



