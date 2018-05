So erfreulich das vergangene Jahr für die Aktie der Commerzbank war, so enttäuschend verläuft das bisherige Jahr. Während das Papier 2017 noch zu den Top-Performern im DAX zählte, gehört die Aktie in 2018 zu den größten Verlierern, nur der große Bruder ? die Deutsche Bank ? ist noch verlustreicher unterwegs. Das zeigt das große Dilemma der Bankentitel, die weiterhin mit dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld zu kämpfen haben. Die Margen schrumpfen und das operative Geschäft entwickelt sich rückläufig. ... (Alexander Hirschler)

