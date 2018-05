Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EZB/Lautenschläger: Langsamer Exit wird das nächste große Ereignis

EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger ist ungeachtet der aktuellen Verwerfungen an den Anleihemärkten zuversichtlich, dass die Europäische Zentralbank demnächst ein schrittweises Ende ihrer Nettokäufe von Staatsanleihen beschließen wird. "Juni könnte der Monat werden, in dem wir ein für alle Mal beschließen, Ende dieses Jahres die Nettoanleihekäufe zu beenden", sagte Lautenschläger laut vorab verbreitetem Redetext in Frankfurt. Sie fügte hinzu: "Das wird das nächste große Ereignis."

Stimmung der US-Verbraucher hellt sich im Mai auf

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Mai aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 128 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten genau diesen Wert prognostiziert. Für den Vormonat war zunächst ein Wert von 128,7 ausgewiesen worden, der nun auf 125,6 korrigiert wurde.

EU-Handelskommissarin rechnet nicht mit Einlenken der USA bei Strafzöllen

Im Streit um US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium rechnet EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nicht mehr mit einem Einlenken Washingtons. Es sei unwahrscheinlich, dass die USA die Ausnahme für die Europäische Union über den 1. Juni hinaus verlängern, sagte sie am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg. Bestenfalls sei mit Quoten zu rechnen. Vielleicht falle die Entscheidung trotz allem positiv aus - ohne Strafzölle oder Quoten, fügte die Schwedin hinzu. "Aber ich glaube nicht, dass wir realistischerweise darauf hoffen können."

EU-Kommission will Förderung deutscher Regionen deutlich zurückfahren

Die EU-Kommission will die Zahlungen an Deutschland aus den Regional- und Strukturfonds in den kommenden Jahren deutlich zurückfahren. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, sollen deutsche Regionen in der Zeit von 2021 bis 2027 noch rund 15,7 Milliarden Euro bekommen (in konstanten Preise für 2018). Dies wären 4,1 Milliarden Euro oder 21 Prozent weniger als im aktuellen Sieben-Jahres-Zeitraum.

Arbeitsmarkt bremst Gründer in Deutschland, Qualität steigt aber

Die Gründungstätigkeit in Deutschland ist trotz des starken Konjunkturschubs im vergangenen Jahr auf ein neues Tief gesunken. 557.000 Menschen wagten im vergangenen Jahr hierzulande den Schritt in die Selbstständigkeit, 17 Prozent weniger als noch vor Jahresfrist. Gleichwohl wächst allerdings der Anteil der Gründer mit innovativen Ideen.

Scholz fordert "nächsten Schritt" bei EU-Reformen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat schnellstmögliche Reformen für die Europäische Union eingefordert und zugleich trotz zunehmender protektionistischer Tendenzen das Festhalten an einem multilateralen System verlangt. Beim "Global Solutions Summit" in Berlin forderte Scholz, "dass wir den nächsten Schritt gehen müssen, und dass wir nicht die Chance haben werden, ihn in 20 Jahren zu machen". Scholz betonte auf Englisch: "Wir müssen es jetzt tun."

Österreich und Deutschland vereinbaren verschärfte Grenzkontrollen

Österreichische und deutsche Behörden haben verschärfte gemeinsame Grenzkontrollen vereinbart. Ab dem 1. Juni werde es Schwerpunktaktionen und gemeinsame Zugkontrollen im Grenzgebiet geben, teilte die Bundespolizeidirektion München mit. Zudem wurden gemeinsame Kontrollen von Güterzügen an der Kontrollstelle Seehof/Brenner angekündigt.

Italiens designierter Premier wird Ministerliste vorlegen

Italiens Präsident Sergio Mattarella wird den designierten Ministerpräsidenten Carlo Cottarelli empfangen. Es wird erwartet, dass Cottarelli die Ministerliste für eine neue Regierung vorlegen wird. In einer Erklärung teilte das Büro des Präsidenten mit, dass er Cottarelli um 16.30 Uhr empfangen wird.

Falsch wiedergegebenes Zitat von Oettinger versetzt Italiens Politiker in Rage

Die falsche Wiedergabe einer Interviewäußerung des deutschen EU-Kommissars Günther Oettinger hat am Dienstag großen Wirbel in Brüssel und Rom ausgelöst. Führende Politiker in Italien forderten Oettingers Rücktritt, auch die EU-Spitze ging auf Distanz. Stein des Anstoßes war allerdings die Twitter-Botschaft eines Fernseh-Journalisten, die Oettingers Aussagen zugespitzt wiedergab und den falschen Eindruck erweckte, der EU-Kommissar rate den Italienern, sich bei ihrer Wahlentscheidung dem Druck der Finanzmärkte zu beugen.

Cavusoglu: Merkel hat Erdogan nach Berlin eingeladen

Nach Angaben des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Präsident Recep Tayyip Erdogan für die Zeit nach den türkischen Wahlen im Juni nach Berlin eingeladen. Türkische Medien berichteten, Cavusoglu habe nach einem Treffen mit Merkel Reportern gesagt, Merkel habe dabei eine Einladung für Erdogan ausgesprochen. Das Treffen fand in Düsseldorf am Rande einer Gedenkfeier für die Opfer des Brandanschlags in Solingen statt.

Libysche Konfliktparteien einigen sich auf Wahlen im Dezember

Bei einer Konferenz in Paris haben sich die Konfliktparteien Libyens auf Wahlen im Dezember verständigt. Ziel seien Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 10. Dezember, hieß es in einer Erklärung der Teilnehmer. Bei dem Treffen unter UN-Schirmherrschaft kamen unter anderen der libysche Regierungschef Fajes al-Sarradsch und sein Rivale Chalifa Haftar zusammen.

Italiens Notenbankchef ruft Finanzmärkte zur Ruhe auf

Der Gouverneur der italienischen Zentralbank sowie weitere Bankenexperten haben die Finanzmärkte trotz der politischen Turbulenzen im Land zur Ruhe aufgerufen. Was derzeit auf den Märkten passiere, sei "schlimm" und "nicht gerechtfertigt", sagte Gouverneur Ignazio Visco bei der Jahresversammlung der Notenbank. Zuvor war die Börse in Mailand wegen der ungewissen Regierungsbildung zwischenzeitlich um mehr als 3 Prozent eingebrochen.

G7 sprechen über Voraussetzungen und Risiken für Wachstum - Kreise

Die Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden Industrieländer (G7) wollen bei einem Treffen in Kanada laut deutschen Regierungskreisen unter anderem über die Stärkung der weltweiten Wachstumsvoraussetzungen und die Risiken dafür, die internationale Finanzarchitektur und die Auswirkungen des jüngsten technischen Fortschritts sprechen. Ein hochrangiger Regierungsvertreter betonte in Berlin, "dass wir weiterhin eine sehr gute weltwirtschaftliche Entwicklung sehen, aber dass gleichzeitig auch Risiken zu erkennen sind".

