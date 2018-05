MacDonald Mines plant ein Offtake-Agreement für sein Goldprojekt Wawa-Holdsworth in Ontario. Dazu erstellt ein Gutachter derzeit eine Ressourcenschätzung. Zudem werden die Arbeiten in den anderen Mineralisierungszonen der Liegenschaft forciert.

Ressourcenschätzung in Arbeit

MacDonald Mines Exploration hat seine Pläne zum Start des Goldabbaus auf dem Wawa-Holdsworth-Projekt konkretisiert. Demnach plant das Unternehmen möglichst bald die edelmetallhaltigen Oxidsande auf dem Projekt abzubauen und zu verkaufen. Deshalb sitzt nun der Dienstleister Golder Associates an einer NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung für den Abschnitt auf der Liegenschaft mit den Oxidsanden. Mit der Ressourcenschätzung in der Hand will MacDonald Mines eine Abbauvereinbarung, ein sogenanntes Off-take Agreement, mit einem größeren Unternehmen schließen. In Kanada gibt es zahlreiche Firmen, die sich auf den Abbau von solchen bulk samples spezialisiert haben. Im Prinzip handelt es sich dabei um sehr großer Gesteinsproben, in denen hohe Metallgehalte vermutet werden.

Ziel: Off-take Agreement

Mit diesem Schritt würde sich der Goldexplorer künftig vom Kapitalmarkt unabhängig machen und hätte keine weiteren Finanzierungen nötig. Üblich sind bei solchen Vereinbarungen Upfront-Zahlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...