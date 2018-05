Die politische Krise in Italien verschreckt Investoren. An den Anleihemärkten erinnern die Ausschläge an die schlimmsten Zeiten der Schuldenkrise.

So schlimme Tage haben Anleiheinvestoren seit sieben Jahren nicht erlebt. Die Kurse italienischer Zinspapiere befinden sich in freiem Fall. Die gescheiterte Regierungsbildung in Italien weckt bei Anlegern die Angst davor, dass die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtspopulistische Lega bei Neuwahlen im Herbst noch stärker abschneiden und dann tatsächlich die Regierung stellen.

"Es besteht ein hohes Risiko, dass wir in kurzer Zeit das unersetzliche Gut des Vertrauens verlieren", warnt Ignazio Visco, der Chef der italienischen Notenbank. Und Massimo Rostagno, Chef der volkswirtschaftlichen Abteilung der Europäischen Zentralbank, sagt: "Es wäre schade, sich um die Früchte der Reformen zu bringen, deren Kosten schon unwiederbringlich angefallen sind."

Wenn die Populisten noch stärker werden, könnte der Austritt Italiens aus dem Euro-Raum wieder ein Thema werden - ein Albtraum für Investoren. "Es wäre sehr fraglich, ob der Euro den Austritt der drittgrößten Volkswirtschaft aus dem Euro-Raum verkraften könnte", sagt Carsten Klude, Anlagechef bei der Privatbank MM Warburg. "Die Bewegung gerade an den Anleihemärkten erinnert an die schlimmsten Zeiten der Euro-Krise."

Erratische Schwankungen

Die Nervosität der Investoren zeigt sich an den erratischen Schwankungen. Im Gegenzug zu den fallenden Kursen sind die Renditen italienischer Anleihen in den vergangenen beiden Tagen bei Papieren mit zwei Jahren Laufzeit um bis zu zwei Prozentpunkte nach oben geschossen. Das ist dramatisch. Bei Anleiherenditen gelten Bewegungen von 0,1 Prozentpunkt am Tag schon als sehr viel. "Das Krisenszenario wird durchgespielt", sagt Michael Leister, leitender Anleihestratege bei der Commerzbank.

Absolut gesehen sind die Renditen der italienischen Staatsanleihen zwar noch weit entfernt vom Krisenniveau. Die Rendite der zehnjährigen italienischen Staatsanleihe stieg am Dienstag in der Spitze auf 3,4 Prozent, die der zweijährigen auf 2,6 Prozent. Später fielen sie auf 2,9 und 1,9 Prozent zurück.

Damit liegen sie immer noch auf den jeweils höchsten Stände seit mehr als rund vier Jahren. Aber: Im Jahr 2011 waren die Renditen jeweils über sieben Prozent hinaus gewachsen. Damals spekulierten Investoren darauf, dass Italien mit seinen hohen Schulden nach Griechenland, Portugal und Irland ebenfalls ein Kandidat für den Euro-Rettungsschirm sein könnte.

Die Krise spitzte sich danach noch weiter zu und griff auch auf andere Euro-Länder über. Erst als Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), im Sommer 2012 in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...