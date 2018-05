Ab August soll Griechenland sich wieder selbst refinanzieren. Doch vor allem die ungelöste Schuldenfrage und Reform-Rückstände belasten die Bonität.

Die politischen und finanziellen Turbulenzen in Italien lassen auch die Griechen nervös werden. Man sei besorgt, dass eine Instabilität Italiens "uns vielleicht zusätzliche Probleme schaffen könnte", sagte der griechische Außenminister Nikos Kotzias am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas. Griechenland wünsche sich ein stabiles, proeuropäisches Italien, betonte Kotzias.

Die politische Krise in Italien überschattet Griechenlands Rückkehr an den Kapitalmarkt. Pläne des griechischen Finanzministers Euklid Tsakalotos, im Mai mit einer weiteren Bond-Emission die Stimmung am Kapitalmarkt zu testen, haben sich bereits zerschlagen.

Ursprünglich wollte Griechenland vor dem Auslaufen des Hilfsprogramms am 20. August zwei Anleihen platzieren, um nach acht Jahren am Tropf internationaler Hilfskredite die Rückkehr an den Markt einzuleiten. Aber ob und wann die staatliche griechische Schuldenagentur PDMA die Bonds begeben kann, ist angesichts steigender Renditen offen.

Nachdem die Rendite der zehnjährigen griechischen Anleihe im Januar mit 3,64 Prozent auf den niedrigsten Stand seit zwölf Jahren gefallen war, gerieten die Kurse der Bonds Anfang Februar unter Druck. Spiegelbildlich steigt die Rendite. Sie erreichte am Dienstag für das als Benchmark geltende Zehnjahrespapier mit zeitweise 4,96 Prozent den höchsten Stand seit sechs Monaten.

Wachsender Verkaufsdruck

Zuletzt ging Griechenland Anfang Februar mit einer siebenjährigen Anleihe im Volumen von drei Milliarden Euro an den ...

