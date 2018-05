The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2018



ISIN Name



AU000000MQA4 MACQUARIE ATLAS ROADS GRP

DE000A1TNBW1 ALSTRIA OFFICE WA 13/18

GB0006648157 OXFORD BIOMEDICA LS-,01

LU0057567074 F.TEM.INV-T.KOREA A ACC

US2312691015 CURIS INC. DL-,01