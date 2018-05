BHP Billiton war bis vor kurzem noch ein sehr starker Wert. Inzwischen haben sich die gute Stimmung und der Optimismus der Analysten etwas reduziert, nachdem die Aktie in den vergangenen Tagen unter 20 Euro gerutscht ist und am Montag noch einmal gut 2 % nachgegeben hat. Dennoch sind die Vorzeichen aus Sicht der Analysten vergleichsweise gut. Denn: Die Aktie ist seit Ende April in einem Aufwärtstrend. Ausgehend von 16 Euro war der Wert doch deutlich nach oben gestiegen und konnte sogar 20 Euro ... (Moritz von Betzenstein)

