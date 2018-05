Analysten sehen großes Potenzial bei der japanischen Tech-Holding. Entscheidend für die weitere Entwicklung ist eine komplizierte Geschichte in den USA.

Wer hat recht - die Analysten oder die Anleger? Wenn es nach den Experten geht, hat die japanische Technologie-Holding Softbank großes Kurspotenzial. "Der Wert schreit geradezu laut nach einem Einstieg", sagt Oliver Matthew von CLSA in Tokio. Bei kaum einer Aktie dürften Kurs und Kursziel derzeit so weit auseinanderklaffen wie bei Softbank.

Die Nachricht, dass eine lange geplante Beteiligung Softbanks am schweizerischen Rückversicherer Swiss Re nicht zustande kommt, führte Anfang dieser Woche zu einem Kursrückgang. Am Dienstag fiel der Aktienkurs um weitere 2,4 Prozent auf 7.697 Yen. Viele Analysten geben aber wegen Softbanks riesigen Firmenbeteiligungen Kursziele von 13.000 bis 14.000 Yen aus. Allein der Anteil an Chinas Online-Handelsplattform Alibaba sei rund 8.000 Yen pro Softbank-Aktie wert.

Mit einem 15-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis ist Softbank deutlich billiger als der Branchendurchschnitt. Anleger bewerten Holding-Aktien häufig niedriger als die Summe der Beteiligungen, die sie repräsentieren. Dabei gelten 15 Prozent Abschlag als normal. Bei Softbank war der Discount mit 30 bis 40 Prozent lange Zeit ohnehin schon erheblich höher. Doch nun ist er sogar auf 60 Prozent angewachsen. Anders gesagt: Wer dort einsteigt, zahlt weniger als die Hälfte, als er direkt für die Beteiligungen ausgeben müsste.

Entscheidend für die weitere Entwicklung ist eine komplizierte Geschichte, die sich in den USA abspielt. Softbank-Chef ...

