First Majestic Silver ist am Montag sehr enttäuschend in die neue Woche gestartet. Der Wert ist mit einem Minus von 5 % aus den Startlöchern gekommen und kann damit den bisherigen Aufwärtstrend ggf. aufs Spiel setzen, hieß es von Seiten der Chartanalysten. Konkret: Die Aktie ist seit etwa Anfang Februar im Aufwärtstrend und konnte dabei die Kursentwicklung ausgehend von 4 Euro massiv nach oben treiben. Der Wert hat mehr als 6 Euro erreicht und sich damit um über 50 % gesteigert. Dabei sind Gewinnmitnahmen ... (Moritz von Betzenstein)

