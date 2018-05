Orocobre ist in den vergangenen Tagen deutlich nach oben marschiert. Die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Aufwärtstrend und kann deshalb nach Meinung der Experten nun die nächste Hürde angreifen: 4 Euro. Darüber wäre sogar ein Durchmarsch auf mehr als 4,50 Euro möglich, heißt es. Denn: Die Aktie ist im charttechnischen Hausse-Modus seit Wochen im Aufwärtsmarsch und läuft längerfristig das bisherige Allzeithoch bei 4,83 Euro an, das am 29. Januar 2018 markiert worden war. Insofern ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...