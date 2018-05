In den letzten vier Tagen ist die Aktie des Ölriesen Royal Dutch Shell ziemlich stark abgesackt. Etwas mehr als 5 Prozent verlor das Papier bis zum jetzigen Zeitpunkt. Auf Wochenbasis sieht das Chartbild diesbezüglich noch völlig harmlos aus. In der Tagesansicht hingegen strebt der Kurs damit immer weiter in Richtung der unteren Grenze des Bollinger Bandes. Je näher der Kurs an diese Grenze herankommt, desto wahrscheinlicher wird eine Kurskorrektur nach oben.

