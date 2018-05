Einen klaren Abwärtstrend verfolgt die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media. Mehr als 13 Prozent ging es im Monat Mai nach unten. Der Kurs könnte durchaus noch weiter in Richtung der nächsten Unterstützungslinie fallen. Diese notiert momentan bei etwa 24,50 Euro. Sollte die Aktie den Turnaround an dieser Stelle nicht schaffen, könnten kurz unter dieser Marke Stop-Loss-Orders ausgelöst werden, die die Aktie noch weiter in die Tiefe schicken.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...