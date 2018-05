Bei der Baufinanzierung wird in Zeiten niedriger Zinsen am Markt immer wieder geraten, eine möglichst lange Zinsbindungsfrist einzugehen. Das ist grundsätzlich richtig, da so ein Zinsänderungsrisiko bei der Anschlussfinanzierung umgangen werden kann. Nun teilen aber viele Banken und Sparkassen das Baudarlehen in verschiedene Zinsbindungen aus. So werden etwa Teildarlehen mit fünf und zehn Jahren Zinsbindung angeboten. Diese können für den Verbraucher jedoch schnell zur Falle werden.

Teildarlehen (Robert Sasse)

