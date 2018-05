Gerade noch rechtzeitig bringt der Konzern seinen vernetzten Lautsprecher hierzulande an den Start. Auch eine neue Version des iPhone-Betriebssystems iOS gibt es.

Apple wird den Verkauf seines vernetzten Lautsprechers HomePod in Deutschland am 18. Juni starten. Damit erfüllt der Konzern gerade noch die Ankündigung, das Gerät im "Frühjahr" nach Deutschland zu bringen - zumindest, wenn man vom kalendarischen Frühling ausgeht, der mit der Sommersonnenwende am 21. Juni endet. ...

