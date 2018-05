Mit 179,6 Milliarden Euro Umsatz und einem Zuwachs von 4,8 % konnte die deutsche Ernährungsindustrie 2017 ein Rekordergebnis erzielen. "Die Ernährungsindustrie ist die viertgrößte Industrie in Deutschland und der größte Lebensmittelproduzent in Europa. Jedes siebte deutsche Industrieunternehmen ist ein Lebensmittelhersteller", so Christoph Minhoff,...

