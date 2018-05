Nach der Befragung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Innenausschuss zum BAMF-Skandal sieht FDP-Chef Christian Lindner weiter erheblichen Aufklärungsbedarf. "Politische Entscheidungen haben zu Systemversagen geführt - das hat Horst Seehofer jetzt eingeräumt", sagte Lindner dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochsausgaben).

"Die Ursachen hierfür müssen restlos aufgeklärt werden. Das geht nicht in immer neuen Sondersitzungen des Innenausschusses." Nur ein Untersuchungsausschuss gebe dem Parlament das Recht auf Akteneinsicht und Vorladung. "Nur so lassen sich Transparenz und umfassende Aufklärung erreichen", so Lindner weiter.