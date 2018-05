-------------------------------------------------------------- Zur Autorenseite http://ots.de/8TJcAI --------------------------------------------------------------



Marl (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/121526 -



DER FREDDY, Titel und Erzähler in Ralf Thains neuem Buch kommt wie ein Relikt aus dem alten Ruhrgebiet daher. In reinstem Ruhrpott-Sprech erzählt er die gesammelten Kuriositäten seines Lebens - gestern und heute. Ohne Rücksicht auf Interpunktion, Satzstellung oder Grammatik haut er dem Leser die Banalitäten des Alltags und seine ungefilterte Meinung um die Ohren. Und wird bei dem ein oder anderen Thema fast schon zum Pott-Philosoph.



Hier gibt es sie noch, die skurillen Typen des Ruhrgebiets, die für jeden Moment des Lebens eine Erklärung haben. Kaum ein Ereignis in Freddys Welt, das es nicht zu besprechen lohnt.



DER FREDDY weiß, "Wie dat mitte Werbung is", kennt die Tricks der "Bezahlsenders" und auch das Kaufverhalten bei Leberwurst ist Teil seines Repertoires.



Mit Witz und Blick für die kleinen Dinge des Lebens, holt er den Leser in seine Welt.



DER FREDDY hat natürlich eine astreine Pott-Biografie: 1950 in Castrop-Rauxel geboren und aufgewachsen, beginnt er seine berufliche Laufbahn als Lehrling im kaufmännischen Bereich auf Zeche Erin in Castrop-Rauxel und arbeitet anschließend in einem Kunststoffwerk in Castrop-Rauxel als Assistent der Geschäftsleitung.



Wie viele andere in seinem Alter, hatte DER FREDDY in den 60er Jahren auch eine Beatband: "Freddy and The Coalminers". Mit der Musik-Geschichte und den damit verbundenen Ereignissen beginnt der erste Teil von Ralf Thains "DER FREDDY" mit dem Titel "Ane(c)kdoten". Zwei weitere Bände sind in Arbeit und werden in Kürze folgen.



DER FREDDY ist der neue Held des Autors Ralf Thain, dem Autor von "Ruhrpottlümmel", Travelling Band", "2. Reihe rechts. Gleich neben dem Drummer (Erinnerungen eines Rock'n'Roll-Bassisten" und dem zweiten Teil vom "Ruhrpottlümmel" mit dem Titel "Der Hotte - Vom Rotzlöffel zum Twen".



Bezug: In allen Buchhandlungen, auf allen bekannten Internet-Plattformen, direkt beim Verlag: https://www.tredition.de und auf der Autorenseite: https://www.ralf-thain.com.



ISBN 978-3-7469-2936-1 Paperback ISBN 978-3-7469-2937-8 Hardcover ISBN 978-3-7469-2938-5 eBook



OTS: STR Direkt GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121526.rss2



Pressekontakt: Info und Kontakt: STR Direkt GmbH, Weserstraße 4, DE 45768 Marl Fon: +49 2365 91 06-55, Fax +49 2365 1 30 38 E-Mail: info@strdirekt.com