"Die Welt" schreibt zum Gedenken in Solingen:

"Heute wird intensiver über die Bedeutung der Mordnacht von Solingen für die deutsche Einwanderungsgesellschaft nachgedacht, als dies am 10. oder 20. Jahrestag der Fall war. Das hängt damit zusammen, dass gerade über die Frage, wer eigentlich zu Deutschland gehört und wer bestimmen darf, wer zu Deutschland gehört, so laut und schonungslos gestritten wird wie lange nicht mehr. In den vergangenen fünf Jahren hat dieses Land den NSU-Prozess erlebt, es laboriert an den Folgen der Flüchtlingskrise. Und es hat den Einzug einer fremdenfeindlichen Partei in den Bundestag zu verkraften. Solingen war 1993 ein Fanal, das zeigte, welche mörderischen Folgen es hat, wenn man die Rede über "Fremde" so lange entgleiten lässt, bis Rassisten sich einbilden, sie hätten Recht. Man hat das 25 Jahre lang so gut es ging verdrängt. Jetzt geht es nicht mehr so gut."/yyzz/DP/nas

AXC0012 2018-05-30/05:35