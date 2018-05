Kanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Mittwoch zum ersten Mal seit dem Ende der Eurokrise nach Portugal. Nach der Ankunft und der Begrüßung durch den sozialistischen Ministerpräsidenten António Costa wird Merkel am Nachmittag zunächst der Einweihung eines Entwicklungs- und Technologiezentrums des Konzerns Bosch in Braga im Norden des Landes beiwohnen. Anschließend stehen am Mittwoch ein Besuch der Universität von Porto und ein Dialog mit Studierenden auf dem Programm.

Es ist der zweite Amtsbesuch der Kanzlerin in Portugal und der erste in dem früheren Krisenland seit Herbst 2012. Dabei kommt Merkel am Donnerstag in der Hauptstadt Lissabon mit Präsident Marcelo Rebelo de Sousa und mit ihrem ihrem Amtskollegen Costa zusammen. Die beiden Regierungschefs wollten unter anderem über die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion und den mehrjährigen Finanzrahmen der EU sowie über die Flüchtlingssituation in Europa sprechen, teilte die portugiesische Regierung mit./er/DP/nas

