Das Bundeskabinett berät am Mittwoch über Einsätze der Bundeswehr im Ausland sowie die Einsetzung einer neuen Kommission zum Kohleausstieg. Dabei geht es um die Verlängerung der Bundeswehreinsätze im Kosovo, vor der libanesischen Küste und zur Schleuserbekämpfung vor der libyschen Küste. Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" soll bis Ende 2018 ein Enddatum für den Kohleausstieg festlegen. Daneben geht es um Perspektiven für neue Jobs in den von einem Kohleausstieg vor allem betroffenen Braunkohleregionen in der Lausitz und im Rheinischen Revier./hoe/DP/he

