Etwa ein Prozent der Arzneimittel, die in den Industrieländern verkauft werden, sind gefälscht. Der weltweite Markt für gefälschte Arzneimittel umfasst geschätzte 200 Milliarden US-Dollar im Jahr.

Fälschungsschungschutzrichtlinien, wie die der EU, sollen künftig verhindern, dass gefälschte oder unbefugt verschriebene Arzneimittel in die rechtmäßige Lieferkette geraten. Und dadurch Patienten besser schützen.

Was bedeuten die Vorschriften für die einzelnen Akteure der Lieferkette?

Am Anfang der Lieferkette steht der Pharmahersteller. Dieser ist zuständig für die Serialisierung der Medikamentenschachteln, die Versiegelung des Produkts und das anschließende Hochladen der eindeutigen Identifikatoren auf den europäischen Hub, das European Medicines Verification System (EMVS).

Am Ende muss dann der Apotheker, der die Medikamente ausgibt, in der Lage sein, das betreffende Produkt zu scannen, die Echtheit zu überprüfen und das Produkt gegen einen nationalen Hub zu dekommissionieren. Dieser Hub wird als National Medicines Verification System (NMVS) bezeichnet. Wenn die Packung mit den Informationen im Repository übereinstimmt, wird sie dekommissioniert und an den Patienten ausgegeben. Besteht hingegen eine Warnung bezüglich der Packung, hält der Apotheker die Packung zurück. In diesem Fall wird eine Untersuchung eingeleitet, um zu ermitteln, ob das Medikament gefälscht ist.

In der Mitte der Lieferkette stehen der Großhandel und die Logistikdienstleister. Sie müssen einen "risikobasierten" Ansatz zur Überprüfung und Dekomissionierung von Produkten implementieren, die ihre Prozesse durchlaufen. In einigen Fällen müssen sie auch Produkte für Kunden dekommissionieren, die nicht in einer Gesundheitseinrichtung oder einer Apotheke tätig sind, jedoch gelegentlich Medikamente beziehen oder verwenden (beispielsweise Polizei, Schulen, Gefängnisse). Für das Erfüllen der Richtlinie ab Februar 2019 muss der Großhandel ein System implementieren, das das Überprüfen, Dekommissionieren oder Rekommissionieren (Verbindung mit dem nationalen Hub des jeweiligen Landes) von Packungen ermöglicht.

Was sind die praktischen Implikationen?

Im Prinzip benötigen Großhandel und Logistikpartner drei Komponenten:

1. Die Möglichkeit, 2-D-Data-Matrix-Barcodes ...

