Wie so oft ist Psychologie am Markt viel wichtiger als Charts oder Analystenprognosen. Zu sehen zuletzt beim Öl. Als bei Brent 80 Dollar alle begannen, die 100 auszurufen und darüber zu philosophieren, war erst einmal der Deckel drauf. Wir rechnen mit einer Beruhigung im Preis und legen nachhaltig Inliner an die Hand - SC96TV auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...