Fertighäuser erleben einen regelrechten Boom. Sie gelten als günstiger und schneller aufgebaut als konventionelle Häuser. Doch es lauert eine ganze Reihe an Fallen - und die können teuer werden.

Fertighaus - schon der Name klingt nach einer einfachen Lösung: Man sucht sich ein Haus aus, lässt es bauen und kann dann sofort einziehen. Zudem gelten Fertighäuser als deutlich günstiger als massiv gebaute. Die Branche boomt dementsprechend: Im ersten Halbjahr 2017 ging jede fünfte Baugenehmigung an ein Fertighaus, knapp 10.000 waren es, mehr als vier Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Kaufwillige strömen zu zehntausenden auf Fertigbaumessen und blättern versonnen in Baukatalogen, als wären es Reiseprospekte von Tui.

Das Problem ist nur, dass Fertighäuser in Wirklichkeit wesentlich komplizierter sind. Und dass viele Menschen sich dessen erst bewusst werden, wenn es schon zu spät ist. Peter Burk ist einer der Experten auf dem Gebiet, er hat für die Verbraucherzentralen den Standardratgeber zum Thema geschrieben, "Kauf und Bau eines Fertighauses". Burk schätzt, dass 99 Prozent aller Fertighaus-Käufer sich nicht ausreichend mit dem Thema auseinandersetzen. "Da wird der Vertrag nett bei einer Tasse Kaffee unterschrieben, obwohl das komplette Familienvermögen dranhängt." Dabei tappen die Käufer gleich in eine ganze Reihe von Fallen.

Falle 1: Wohlfühlatmosphäre

Wie bei anderen Verkäufern auch, besteht die hohe Kunst der Fertighausanbieter darin, vergessen zu machen, dass es sich um eine Transaktion handelt. Das Eigenheim ist für viele eine hochemotionale Angelegenheit, ein Traum, und so schaffen die Anbieter gezielt eine Wohlfühlatmosphäre. Fertighausmessen würden als Event zelebriert, wie ein Ausflug in den Freizeitpark, warnt Burk: "Die Leute werden in Urlaubstimmung versetzt, dabei ist es das nicht." Stattdessen rät er, Musterhäuser top-vorbereitet und kritisch zu besichtigen, um mögliche Probleme zu erkennen.

Auch Eva Reinhold-Postina vom Verband Privater Bauherren (VPB) hat beobachtet, dass Verbraucher die Hausanbieter kaum hinterfragen. "Viele denken: ‚Das sind ja Profis', dabei sollte man den Anbietern niemals blind vertrauen", warnt Reinhold-Postina. "Das sind nicht meine Partner, die netterweise mit mir ein Haus bauen, sondern Geschäftsleute."

Falle 2: Baurecht

Ich lasse mir ein fertiges Haus bauen, muss aber selbst nicht aktiv werden - das ist die Erwartung vieler Fertighaus-Fans. Was ihnen nicht bewusst ist: Wenn sie einen Fertighaus-Anbieter beauftragen, werden sie zum Bauherren. Damit sind sie es, die rechtlich und wirtschaftlich verantwortlich sind, nicht der Anbieter. Und das heißt zunächst einmal: Sie müssen selbst aktiv werden.

Das deutsche Baurecht ist komplex, es gibt 16 verschiedene Landesbauordnungen, hinzu kommen unzählige kommunale Bebauungspläne, die die maximale Anzahl der Stockwerke, den Neigungswinkel des Daches und manchmal sogar die Farbe der Ziegel vorgeben. Wer in Deutschland bauen will, muss sicherstellen, dass sein Projekt diesen Vorschriften genügt. Zudem muss das Haus natürlich zum Grundstück passen, sollte das schon vorhanden sein.

"Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...