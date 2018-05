Die manipulierten Asyl-Entscheidungen erschüttern das Vertrauen in die oberste Flüchtlingsbehörde. Bundesinnenminister Seehofer und BAMF-Präsidentin Cordt haben nun Transparenz in der BAMF-Affäre versprochen.

Die Aufklärung der Affäre um massenhaft zu Unrecht bewilligte Asylanträge zieht sich weiter hin. Nach einer mehr als fünfstündigen Befragung von Innenminister Horst Seehofer und der Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Jutta Cordt, soll es zeitnah eine weitere Sondersitzung geben, wie die Vorsitzende Andrea Lindholz am Abend mitteilte.

Die Aussagen von Seehofer und BAMF-Präsidentin Cordt im Ausschuss wurden weitgehend als konstruktiv bewertet. Mit Blick auf die Aufklärungsarbeit in ihrer Behörde versicherte Cordt: "Bei mir wird nichts vertuscht." Seehofer hat volle Transparenz bei der Aufklärung der Unregelmäßigkeiten im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zugesichert. Zugleich entschuldigte er sich im Namen der Bundesregierung bei der Bevölkerung für die Fehler, insbesondere beim BAMF in Bremen. "Der Vorgang in Bremen ist ein handfester, schlimmer Skandal."

In einer weiteren Sondersitzung, bei der wahrscheinlich auch Seehofers Vorgänger Thomas de Maizière (CDU) sowie der frühere BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise aussagen sollen, soll schon bald stattfinden. Allerdings steht die Liste der zu befragenden Personen noch nicht fest. Darüber werde man sich in Kürze austauschen, sagte Lindholz. Vertreter von CDU und CSU mahnten, der Innenausschuss dürfe nicht zu einem Untersuchungsausschuss durch die Hintertür werden.

FDP und AfD fordern weiterhin einen Untersuchungsausschuss

Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, für den sich AfD und FDP weiter starkmachen, bleibt aber unwahrscheinlich. Ein solches Gremium, für das 25 Prozent der Abgeordneten stimmen müssten, lehnen nicht nur die Linken ab, sondern auch ...

