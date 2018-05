KPS AG: KPS veröffentlicht Bericht über das erste Halbjahr 2017/2018 DGAP-News: KPS AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis KPS AG: KPS veröffentlicht Bericht über das erste Halbjahr 2017/2018 30.05.2018 / 06:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. KPS veröffentlicht Bericht über das erste Halbjahr 2017/2018 Unterföhring/München, 30. Mai 2018 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für Business-Transformation und Prozessoptimierung im Handel, konnte im ersten Halbjahr 2017/2018 ihren Umsatz um 6,7% gegenüber dem ersten Halbjahr 2016/2017 von 82,8 Mio. Euro auf 88,4 Mio. Euro steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank aufgrund von M&A-bedingten Abschreibungen, gestiegenen Personalkosten sowie dem hinter den Erwartungen zurückgebliebenen ersten Quartal auf 7,5 Mio. Euro gegenüber 12,5 Mio. Euro im Vorjahr. Das deutliche Umsatzwachstum ist neben den Akquisitionen im Wesentlichen auf die Gewinnung von Transformationsprojekten bei namhaften Kunden aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie zurückzuführen. Mit den im Berichtsjahr und im Vorjahr durchgeführten strategischen Akquisitionen der Saphira Consulting A/S in Dänemark, ICE Consultants Europe SL in Spanien, Infront Consulting & Management GmbH in Deutschland und Envoy Digital Limited in Großbritannien verfolgt die KPS konsequent ihre Internationalisierungsstrategie. Im Wesentlichen resultierten hieraus die um 19,7% überproportional zum Umsatz gestiegenen Personalkosten und Abschreibungen von 1,5 Mio. Euro, die das Ergebnis deutlich belasteten. Dies führte zu einer veränderten Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2017/2018. Im zweiten Quartal konnte das Ergebnis deutlich gegenüber dem ersten Quartal gesteigert werden und unterstreicht so den traditionellen unterjährigen Aufwärtstrend. Leonardo Musso, Vorstand der KPS AG, erläutert: "Das Ergebnis im ersten Halbjahr wurde durch die Folgen der Akquisitionen erheblich belastet. Durch diese Investitionen haben wir unsere Position für zukünftiges Wachstum deutlich verbessert und verfolgen unsere Internationalisierungsstrategie konsequent. Für das laufende Geschäftsjahr bedeuten die Effekte aus den M&A-bedingten Abschreibungen und den gestiegenen Personalkosten, dass wir unsere Ergebnisprognose korrigieren müssen. Mit zunehmender Integration der Zukäufe sehen wir jedoch wesentliche Wachstumspotenziale, die sich zukünftig auch ergebnisseitig positiv auswirken werden." Vorstand und Management der KPS AG bestätigen die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2017/2018 von 160-170 Mio. Euro und korrigieren die Ergebnisprognose von ursprünglich 23-26 Mio. Euro auf 16-20 Mio. Euro. Darin enthalten sind die Umsatzbeiträge der am 2. Oktober 2017 erworbenen ICE Consultants Europe SL, Barcelona, Spanien und der zum Jahresbeginn 2018 erworbenen Infront Consulting & Management GmbH, Hamburg, Deutschland, sowie der Envoy Digital Limited, London, Großbritannien. Aufsichtsrat und Vorstand der KPS AG halten daran fest, die Strategie der Internationalisierung weiter voranzutreiben. Der ausführliche Halbjahresbericht 2017/2018 steht ab sofort unter www.kps.com zum Download zur Verfügung. 30. Mai 2018 KPS AG Der Vorstand Über KPS KPS ist der europaweit führende Transformationspartner für Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit radikal auf den Kunden ausrichten und innovative, digitale Prozesse sowie Technologien implementieren wollen. KPS liefert von der Strategieberatung über branchenspezifische Prozessketten bis zur Implementierung modernster Technologien alles aus einer Hand. Das KPS-Team berät Unternehmen End-to-End und integriert Warenwirtschaft, B2B und B2C E-Commerce mit Marketing- & Sales-Prozessen. Besonders in einer digitalen Welt mit dem Kunden im Fokus ist die Fähigkeit, Projekte schnell umsetzen zu können, ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Die KPS Rapid-Transformation(R) Methode beschleunigt Projekte bis zu 50 Prozent und die Erfahrung und Branchenkenntnis der KPS-Berater sichern den Erfolg jeder Projektinitiative. Mit rund 1.000 Beratern in 12 Ländern baut KPS durch richtungsweisende Projekte im digitalen und technologischen Wandel seine Marktposition global kontinuierlich aus. Reshape and transform rapidly. 