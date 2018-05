Nach der Genehmigung der Monsanto-Übernahme startet Bayer nun die Integration des US-Saatgutkonzerns. Das sind die größten Baustellen.

Fast 20 Monate hat Bayer gebraucht, bis die Freigaben der entscheidenden Kartellbehörden gesichert sind. Nun haben auch die USA der Übernahme des US-Saatgutkonzerns zugestimmt. Fünf Herausforderungen kommen nun auf Bayer zu:

FinanzierungRund 62,5 Milliarden Dollar wird Bayer die Übernahme kosten. 57 Milliarden Dollar muss der Konzern an die Aktionäre von Monsanto überweisen, die 128 Dollar für jede Aktie bekommen. Zudem müssen die Leverkusener rund 5,5 Milliarden Dollar Schulden des US-Konzerns übernehmen. Für die Finanzierung hat Bayer einen Mix aus einer Kapitalerhöhung und Verschuldung über Anleihen gewählt. Der Konzern dürfte die Kapitalerhöhung in den nächsten Wochen starten. Sie wird geringer ausfallen als im Jahr 2016 angekündigt - also deutlich unter 16 Milliarden Euro liegen. Analysten rechnen sogar mit einem einstelligen Betrag.

Kulturelle IntegrationDie Finanzierungs-Hürde dürfte Bayer locker nehmen. Schwieriger wird die Integration von Monsanto. Grundsätzlich gilt, dass amerikanische und deutsche Unternehmen nicht einfach zu kombinieren sind, weil die kulturellen Unterschiede groß sind. Die Deutschen treten eher technisch-ingenieurgeprägt und vergleichsweise zurückhaltend auf, während die Amerikaner sehr von sich überzeugt sind - so zumindest lehrt die Erfahrung. Die ...

