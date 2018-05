(Ergänzt: Klingbeil, ehemalige Bamf-Chefin)

GRIECHENLAND - Die Unionsfraktion im Bundestag rückt von der Forderung ab, dass sich der Internationale Währungsfonds zwingend an den Krediten für Griechenland beteiligen muss. Der IWF sei bei der Überprüfung der Fortschritte im Kreditprogramm für Griechenland immer mit an Bord gewesen, sagte Eckhardt Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Der Fonds aus Washington habe "entscheidenden Anteil an der Umsetzung wichtiger Strukturreformen in Griechenland". Damit sei ein wichtiges Ziel des Hilfsprogramms erreicht. "Bedarf für eine darüber hinaus gehende finanzielle IWF-Beteiligung besteht grundsätzlich nicht", sagte Rehberg weiter. Er verwies darauf, dass die vom Euro-Rettungsfonds ESM bereitgestellten 86 Milliarden Euro bis August bei weitem nicht ausgeschöpft würden. (SZ S. 19)

TOLL COLLECT - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wird das Mautunternehmen Toll Collect nach dem Auslaufen des derzeitigen Vertrages mit dem Konsortium Ende August vorübergehend verstaatlichen, um es dann im Zuge einer Ausschreibung an neue Anteilseigner zu vergeben, möglichst bis zum 1.3.2019. (FAZ S. 19)

UNION-KRITIK - Führende SPD-Politiker haben der Union vorgeworfen, die Arbeit in der großen Koalition zu blockieren. "Wir als SPD wollen die Dinge umsetzen, die im Koalitionsvertrag vereinbart sind", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. "Diese Motivation spüre ich aber nicht bei jeder Ministerin und bei jedem Minister der Unionsseite." Klingbeil verwies auf die von Union und SPD vereinbarte Bewertung der Regierungsarbeit zur Mitte der Wahlperiode und forderte: "Damit das Ergebnis für alle Beteiligten zufriedenstellend wird, muss die Union jetzt aus dem Schlafmodus kommen." Dass die Union immer noch das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit blockiere, "schafft in dieser Hinsicht kein Vertrauen". (Neue Berliner Redaktionsgesellschaft)

NATO - "Cyberattacken sind heutzutage das Mittel der Wahl für militärische Angriffe", sagt Merle Maigre, die das Cyberabwehrzentrum der Nato in Tallinn leitet. Soldaten, Politiker und Vertreter der Industrie aus 21 Nato-Staaten diskutieren derzeit in der estnischen Hauptstadt über Sicherheitslücken und wie sie sich schließen lassen. Die Bedrohung sei inzwischen allen Regierungen der Nato-Staaten sehr bewusst, sagt Maigre im Gespräch mit dem Handelsblatt: "Die Cyberkommandos der Nato-Verbündeten sind die logische Antwort auf diese Bedrohung." (Handelsblatt S. 8)

STRUKTURHILFEN - Deutschland muss in der kommenden EU-Haushaltsperiode mit spürbar weniger Strukturhilfen auskommen. Die EU-Kommission will die Hilfen um 21 Prozent auf dann noch 15,7 Milliarden Euro für die Siebenjahresperiode kürzen. Treffen wird das vor allem die neuen Bundesländer. (FAZ S. 17)

EZB - Ex-EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing geht mit der Europäischen Zentralbank (EZB) hart ins Gericht. Im Interview der Börsen-Zeitung zum 20-jährigen Bestehen der EZB äußert Issing sowohl Kritik am aktuellen geldpolitischen Kurs der Euro-Hüter als auch an der generellen strategischen Ausrichtung der Notenbank. Zudem übt er vor dem Hintergrund der Italien-Krise Kritik an der Rettungspolitik der EZB, die am 1. Juni 1998 ihre Arbeit aufnahm. "Der Ehrgeiz, mit dem die EZB versucht, die 2 Prozent so schnell wie möglich zu erreichen, ist schwer nachvollziehbar", sagt Issing. (Börsen-Zeitung S. 7)

LAFONTAINE - Der saarländische Linksfraktionsvorsitzende Oskar Lafontaine ist Befürchtungen in seiner Partei entgegengetreten, dass er zusammen mit seiner Frau und Bundestagsfraktionschefin Sahra Wagenknecht eine neue Partei gründen will. Die von ihnen geplante linke Sammlungsbewegung sei überparteilich und lade Mitglieder verschiedener Parteien zur Mitarbeit ein, sagte Lafontaine. "Es geht nicht um die Gründung einer neuen Partei." (Rheinische Post)

NETZENTGELT - Nach einer Entscheidung der EU-Kommission gegen die Netzentgelt-Befreiung großer Stromverbraucher drohen zahlreichen Unternehmen millionenschwere Zahlungen an die Staatskasse. "Auf rund 200 Firmen kommt eine deftige Nachzahlung zu", sagte Grünen-Bundestagsfraktionsvize Oliver Krischer. "Gerade für Unternehmen aus den Bereichen Aluminium, Papier, Glas und Kupfer ist das problematisch, weil hier die Renditen nicht hoch sind." (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

BAMF - Die CDU will als Konsequenz aus dem Bamf-Skandal Sicherheit und Qualität der behördlichen Abläufe auch über eine Gesetzesnovelle vorgeben. "Wir sollten die wesentlichen Qualitätskriterien für das Asylverfahren gesetzlich normieren", sagte CDU-Innenexperte Armin Schuster. Danach solle künftig eine positive Asylentscheidung nur noch getroffen werden können, wenn der Antrag persönlich und nicht durch Anwälte gestellt werde, die Identität und die Staatsangehörigkeit geklärt seien und eine persönliche Anhörung stattgefunden habe. (Rheinische Post)

BAMF - Seit der Aufdeckung des Bremer Asyl-Skandals hat sich die ehemalige Chefin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Ulrike B. erstmals zu den Vorwürfen geäußert - und dabei scharfe Kritik an ihren ehemaligen und amtierenden Vorgesetzten geübt. Gegenüber Bild erklärte die suspendierte Behördenleiterin, sie solle offensichtlich geopfert werden, während in Wahrheit jene schuldig seien, die jetzt mit den Fingern auf sie zeigten. Sie stehe zu allem, was sie getan habe.

