The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1821946974 DZ BANK IS.A932 DL BD01 BON USD N

CA M82 XFRA AU0000013559 ATLAS ARTERIA EQ00 EQU EUR N

CA WTDB XFRA DE000A2JEFE8 WISD.CBOE S+P 500 PU.DADZ EQ00 EQU EUR Y

CA WTDI XFRA DE000A2JLJA3 WISDOMTR.AT1 COCO BD DLDZ EQ00 EQU EUR Y

CA OXOA XFRA GB00BDFBVT43 OXFORD BIOMEDICA LS-,50 EQ00 EQU EUR N

CA 5HEE XFRA IE00BF92LV92 OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US EQ00 EQU EUR Y

CA CUSA XFRA US2312692005 CURIS INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA E19 XFRA US26927E1047 EVO PAYMENTS INC. CL. A EQ00 EQU EUR N

CA 9U9 XFRA US91381U1016 UNITY BIOTECHN. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA QDV5 XFRA IE00BZCQB185 ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF EQ01 EQU EUR Y