The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A12T0P2 HASPA IS.R.706 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UFP5 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL0104 NORDLB PF. 09/18 BD00 BON EUR N

CA EHYK XFRA DE000EH094Y1 COBA MTH E2259 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000EH1A3Q0 COBA MTH E2300 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DR2 LB.HESS.THR.CARRARA06V/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4JJ6 HSH NORDBANK FRN 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW9918 LBBW IS.R.781 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2GB8 NORDLB IS.S.1680 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12T0X6 HASPA IS.R.714 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH41D5 HSH NORDBANK DLFZ3 15/18 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB0M6D6 LBBW HPF 12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0000095929 GEN. CATALUNYA 08-18 BD01 BON EUR N

CA T2IA XFRA US87927VAU26 TELECOM ITAL.CAP. 08/18 BD01 BON USD N

CA 9ERB XFRA XS0169781753 COBA FIN.+COV.BD 03/18 BD01 BON EUR N

CA VODD XFRA XS0169888558 VODAFONE GRP 03/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0366298437 GENERAL ELECT. 08/18 MTN BD01 BON MXN N

CA IZ2P XFRA XS0937583580 ING BK NV 13/18 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA XS1241577060 UNILEVER 15/18 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA CA683234TQ10 ONTARIO PROV. 2018 BD02 BON CAD N

CA 0ODG XFRA FR0012759025 CAISSE D DEPOTS E.C.15-18 BD02 BON USD N

CA OK3A XFRA US688225AG60 OSHKOSH CORP. 14/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0931653066 RABOBK NEDERLD 13/18 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS0937410214 AMORIM ENERGIA 13/18 BD02 BON EUR N