The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0409938153 DAETWYLER HLDG 18/24 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0416239777 RCI BANQUE 18/23 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB51P9 BAY.LDSBK.IS. 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADA4 DZ BANK CLN E.9498 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADB2 DZ BANK CLN E.9499 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KH4 DZ BANK IS.A938 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KK8 DZ BANK IS.A939 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KL6 DZ BANK IS.A940 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UGA5 DZ BANK IS.A913 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UGB3 DZ BANK IS.A914 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UGC1 DZ BANK IS.A915 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UGD9 DZ BANK IS.A916 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UGE7 DZ BANK IS.A917 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UGF4 DZ BANK IS.A918 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UGG2 DZ BANK IS.A919 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RX5 LB.HESS.THR.CARRARA05H/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UA5 LB.HESS.-THR. IHS 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P696 LBBW GM-FLOATER 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P803 LBBW STUFENZINS 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P878 LBBW STUFENZINS 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA US9128284R87 US TREASURY 2025 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128284S60 US TREASURY 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1812903828 TEVA PH.F.NL.II 18/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1816643479 DZ BANK IS.A927 DL BD01 BON USD N