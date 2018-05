FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.023 EUR

AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.277 EUR

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.062 EUR

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.090 EUR

IS6A XFRA US4603352018 INTL SPEEDWAY A DL-,01 0.407 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.035 EUR

G6G XFRA US3843135084 GRAFTECH INTL. LTD DL-,01 0.056 EUR

PV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.027 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR

96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.195 EUR

N5Z XFRA CA6568111067 NRTH AMER.CONST.GRP LTD 0.013 EUR

7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.015 EUR

TX5 XFRA US03349M1053 ANDEAVOR DL -,1666 0.511 EUR

BDB XFRA BE0974314461 BALTA GROUP N.V. 0.080 EUR

5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.027 EUR

6D8 XFRA US26078J1007 DOWDUPONT INC. O.N. 0.329 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.027 EUR