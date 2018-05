Zum Verdichten dieser Prozessgase dienen Membrankompressoren wie die Geräte von Mehrer Compression. Die oszillierenden Verdrängermaschinen können praktisch leckagefrei bis 1.000 bar eingesetzt werden. Aufgrund ihrer intelligenten Überwachungstechnik ermöglichen die Kompressoren eine zustandsorientierte Wartung und ein stets sicheres Arbeitsumfeld. Häufige Verwendung finden Metallmembran-Kompressoren auch beim Abfüllen von Gasflaschen oder als Kreisgaskompressoren.

"Neben unseren Kompressoren für einen Druckbereich bis 200 bar verfügen wir auch über ein breites Portfolio an Membrankompressoren für den Einsatz bis 1.000 bar", berichtet Dipl.-Ing. Hartwig Alber, Marketing und Business Development Manager bei Mehrer. "Sie sind für alle Prozessgase geeignet: von Acetylen über Methan oder Silan bis hin zu Xenon." Sämtliche Metallmembran-Kompressoren des Herstellers eignen sich für Anwendungen in der Chemie und Petrochemie. In Abhängigkeit von der Baugröße des Aggregats liegt die Antriebsleistung der Kompressoren zwischen 3 kW und 160 kW.

Leckagefrei mit Dreifach-Sandwich

Die Kompressoren verfügen über eine hydraulisch ...

