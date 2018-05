Mehrstufige Dampfstrahl-Vakuumpumpen werden zum Absaugen von Gasen und Dämpfen eingesetzt. Anwendungen finden sich in Destillationskolonnen in Erdölraffinerien, bei der Meerwasserentsalzung, in der chemischen Industrie, bei der Stahlentgasung, der Speiseöl-Desodorisierung, der Entlüftung von Turbinenkondensatoren, bei der Entfeuchtung von Tabak, in der Kunststoffindustrie bei der Folienherstellung, bei der Harnstoff-Erzeugung, bei der Extruderentgasung und bei Trocknungsprozessen usw.

Die Anlage besteht im Wesentlichen aus Strahlpumpen und Kondensatoren oder aus einer Kombination mit anderen Vakuumpumpen wie zum Beispiel Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen. Strahlpumpen nutzen das Druckgefälle eines Treibmediums zum Saugdruck. In der Treibdüse wird ein Strahl mit hoher Geschwindigkeit erzeugt, der das Saugmedium beim niedrigen Saugdruck mitreißt und dieses beschleunigt. In der Mischdüse und dem Diffusor wird das Gemisch durch Umwandlung der Geschwindigkeitsenergie auf ein höheres Druckniveau gebracht.

Wenn aggressive Gase und Dämpfe und insbesondere Halogenverbindungen abgesaugt werden sollen, sind auch rostfreie Stähle nicht beständig genug. Dann kommen Strahlapparate aus Porzellan oder Grafit zum Einsatz. Der Werkstoff Porzellan, der ja ein Gemisch aus Kaolin, Feldspat und Quarz ist und dann gebrannt wird, ist bruchempfindlich. Die Auslegung ist aufgrund der Fertigung als Gussteil ungenau. Dadurch kommt es beim Einbau in die Vakuumanlage immer wieder zu Spannungen ...

