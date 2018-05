Der SAP-Rivale Salesforce hat dank eines starken Cloud-Geschäfts einen Umsatzsprung gemacht. Für das erste Quartal gab der US-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss in New York einen Umsatz von drei Milliarden Dollar bekannt, ein Anstieg von etwa einem Viertel und mehr als von Experten erwartet. Der Gewinn lag bei 344 Millionen Dollar nach einer...

