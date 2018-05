Der Widerstand der alten Autohersteller gegen Teslas (WKN:A1CX3T) Dominanz auf dem Markt für "Premium-Elektrofahrzeuge" beginnt sich nach jahrelangen Gesprächen und Vorbereitungen endlich abzuzeichnen. Zuallererst sehen wir uns den I-Pace an, einen eleganten Crossover-SUV der Luxusmarke Jaguar von Tata Motors (WKN:A0DJ9M). Der I-Pace ist das erste Fahrzeug eines internationalen Automobilherstellers, das in etwa der Reichweite, den Spezifikationen und dem Luxusniveau von Tesla entspricht. Es befindet sich bereits in Produktion für den europäischen Markt, und es wird noch in diesem Jahr bei den amerikanischen Jaguar-Händlern eintreffen. JAGUARS I-PACE IST DER ERSTE DIREKTE TESLA-HERAUSFORDERER EINES INTERNATIONALEN AUTOMOBILHERSTELLERS. BILDQUELLE: JAGUAR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...