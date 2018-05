Die Finanzmärkte - das zeigt die Vergangenheit hinreichend - gehen meist bis an die Schmerzgrenze! Das war so in der Euro-Krise, die Mario Draghi 2012 mit seinem Schwur "whatever it takes..and believe me, it will be enough" zunächst beendete und mit dem QE dann einfror. Aber kaum ist das Ende des QE nun absehbar, brechen wieder die Dämme, ...

