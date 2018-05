Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen des Feiertages Fronleichnam geschlossen.

TAGESTHEMA

Bayer ist mit der geplanten Übernahme des US-Saatgutgiganten Monsanto auf der Zielgeraden angekommen. Nach den Wettbewerbshütern in Brüssel gab nun auch das Justizministerium in Washington die 62,5 Milliarden US-Dollar schwere Transaktion unter Auflagen frei, durch die Bayer zum größten integrierten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatgütern wird. Zwar stehen noch ein paar weitere Genehmigungen aus, doch rechnet derzeit niemand mehr mit einem Scheitern. Für die mit Washington schon vor etlichen Wochen ausgehandelten Zugeständnisse hat sich Bayer bereits Ende April auch grünes Licht aus Brüssel geholt.

Käufer der Bereiche ist BASF, die entsprechenden Verträge wurden bereits unterzeichnet. Mit dieser Veräußerung an BASF seien alle Wettbewerbsbedenken ausgeräumt, so das Justizministerium. Die EU-Kommission hat schlussendlich BASF als geeigneten Käufer für die Unternehmensteile eingestuft.

TAGESTHEMA II

Im Streit um US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium rechnet EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nicht mehr mit einem Einlenken Washingtons. Es sei unwahrscheinlich, dass die USA die Ausnahme für die EU über den 1. Juni hinaus verlängern, sagte sie. Bestenfalls sei mit Quoten zu rechnen. Vielleicht falle die Entscheidung trotz allem positiv aus - ohne Strafzölle oder Quoten, fügte die Schwedin hinzu. "Aber ich glaube nicht, dass wir realistischerweise darauf hoffen können." Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), warnte die EU davor, sich durch "schmutzige Deals erpressen zu lassen". Die von den USA beschlossenen Strafzölle verstießen gegen internationales Recht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1Q

07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Isra Vision Systems AG, Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz)

08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, Ergebnis 1H

10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV

10:00 DE/Adler Real Estate AG, HV

10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV

10:00 DE/Software AG, HV

10:00 DE/Nemetschek SE, HV

10:20 RU/Gazprom OAO, Ergebnis 1Q

10:30 DE/Leifheit AG, HV

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, HV

11:00 GB/Deutsche Börse AG, Investorentag

11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1Q

11:00 DE/Tom Tailor Holding AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Francotyp-Postalia 0,12 EUR Fraport 1,50 EUR Mediclin 0,05 EUR Regenbogen AG 0,07 EUR BNP Paribas 3,02 EUR Societe Generale 2,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz April saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 08:00 Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-0,1% gg Vj 09:55 Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -7.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,3% zuvor: 5,3% 14:00 Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj -FR 08:45 Privater Verbrauch April PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Mai (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj -EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Mai Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 112,0 zuvor: 112,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +6,5 zuvor: +7,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,2 Vorabschätzung: +0,2 zuvor: +0,3 -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +187.000 Stellen zuvor: +204.000 Stellen 14:30 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 4. Quartal: +2,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq 1. Veröff.: +2,0% gg Vq 4. Quartal: +2,3% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von 1,5 Mrd SEK 11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von 2 Mrd NOK 11:00 IT/Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2023 im Volumen von 1,0 bis 1,75 Mrd EUR Auktion 2,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 1,5 bis 2,25 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit September 2025 im Volumen von 1,25 bis 2,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.693,00 0,03 Nikkei-225 22.024,79 -1,49 Schanghai-Composite 3.073,37 -1,51 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.666,51 -1,53 DAX-Future 12.641,50 -1,71 XDAX 12.645,17 -1,72 MDAX 26.279,90 -1,29 TecDAX 2.780,50 -1,84 EuroStoxx50 3.428,14 -1,56 Stoxx50 3.068,12 -1,20 Dow-Jones 24.361,45 -1,58 S&P-500-Index 2.689,86 -1,16 Nasdaq-Comp. 7.396,59 -0,50 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,31% +134

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,81 -0,81 -0,20 Deutschland 10 Jahre 0,25 0,25 -0,18 USA 2 Jahre 2,36 2,32 0,47 USA 10 Jahre 2,82 2,78 0,40 Japan 2 Jahre -0,15 -0,15 -0,01 Japan 10 Jahre 0,02 0,03 -0,03

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Ausverkauf des Vortags zeichnet sich am Mittwoch zur Eröffnung eine wenig veränderte Eröffnung an den Börsen ab. Im Handel ist die Skepsis aber groß, ob es tatsächlich zu einer Stabilisierung kommen wird. Das fundamentale Umfeld ist weiter sehr angespannt. Neben Italien nimmt nun auch das Risiko für die Finanzmärkte wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China wieder zu. Die US-Regierung hat überraschend bekanntgegeben, trotz der jüngsten Entspannung im Konflikt mit Peking an der Einführung von Importzöllen auf chinesische Güter festzuhalten. Die asiatischen Märkte stehen daraufhin unter Druck. Daneben brodelt die politische Krise in Italien weiter. Laut Medienberichten könnte es bereits im Juli Neuwahlen geben, bislang war von Herbst bzw. Anfang kommenden Jahres die Rede gewesen. Der Grund: Dem von Präsident Sergio Mattarella mit der Regierungsbildung beauftragte Carlo Cotarelli fehlt es an der nötigen Unterstützung im italienischen Parlament. Die Nachricht könnte für neue Unsicherheiten an den Märkten sorgen, kommen doch die eurokritischen Parteien Fünf Sterne und Lega in Umfragen auf 60 Prozent der Stimmen.

Rückblick: Schwach - Die politischen Entwicklungen rund um Italien schickten die europäischen Aktienmärkte auf Talfahrt. Die Rendite zehnjähriger italienischer Anleihen schoss weiter nach oben. Dagegen fiel die Rendite der als "sicherer Hafen" angesehenen zehnjährigen Bundesanleihe um 8 Basispunkteauf 0,27 Prozent. Angesichts der politischen Krise in Italien wurden italienische Bankentitel abermals verkauft. So ging es für Unicredit um 5,6 Prozent nach unten und für Intesa Sanpaolo um 4,1 Prozent. In Madrid fielen Santander um 5,4 Prozent. Im DAX verloren Commerzbank 4,1 Prozent und Deutsche Bank 4,6 Prozent und führten damit klar die Verliererliste an. Der europäische Bankensektor fiel um gut 3 Prozent zurück. In London brachen Dixons Carphone nach einem schwachen Ausblick um mehr als 20 Prozent ein.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Weiter nach unten ging es mit den Autoaktien. Hier verwiesen Marktteilnehmer auf mögliche US-Zölle, die Italien-Krise als Belastungsfaktor für die Konjunktur und den Abgasskandal. Die Grammer-Aktie schoss um 19,3 Prozent nach oben. Hintergrund war das Übernahmeangebot des chinesischen Großaktionärs Ningbo Jifeng für den Automobilzulieferer. Aixtron legten um 0,4 Prozent zu nach einem Medienbericht, wonach Apple ab dem kommenden Jahr alle neuen iPhone-Modelle mit OLED-Bildschirmen ausstatten wird. Aixtron produziert Anlagen zur OLED-Herstellung. Aufwärts ging es dagegen mit deutschen Immobilienaktien. Deutsche Immobilien würden nun wieder attraktiver, wegen der wieder gesunkenen Zinsen in Deutschland, aber auch für Italiener, die sich um einen Ausstieg aus dem Euro sorgten, hieß es. Im DAX gewannen Vonovia 0,9 Prozent, im MDAX zogen Aroundtown ebenfalls um 0,9 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 30, 2018 01:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.