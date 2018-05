Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -



Accord Healthcare gibt heute den Start seiner Geschäftstätigkeit

in der Schweiz bekannt. Die neue Tochtergesellschaft mit Sitz in

Bottmingen bei Basel, wird unter der Leitung von Dr. Richard Hummel

stehen.



Die Eröffnung der Schweizer Tochtergesellschaft ist der jüngste

Meilenstein der Strategie von Accord, eine umfassende

gesamteuropäische Präsenz zu schaffen, und um allen Patientinnen und

Patienten Zugang zu qualitativ hochwertigen, bezahlbaren Medikamenten

zu bieten. Das Unternehmen wird in den kommenden Jahren ein großes

Portfolio von Generika, Biosimilars und neuartigen Arzneimitteln auf

den Markt bringen. Therapeutische Schwerpunkte bilden dabei Bereiche

wie Onkologie, Intensivmedizin Autoimmunerkrankkungen sowie der

Neurologie.



Accord ist bereits der größte Anbieter von Medikamenten im

Vereinigten Königreich und einer der bedeutendsten Anbieter von

Onkologika in der Europäischen Union. Nun ist Accord stolz darauf,

mit diesem Schritt seine Arzneimittel über ein Netz von

Tochtergesellschaften anzubieten, das über 95% der europäischen

Patientinnen und Patienten abdecken.



James Burt, Executive Vice President, Europa, sagte: "Wir

expandieren in die Schweiz, um unsere Reichweite zu vergrößern und

unser Engagement für einen besseren Zugang zu einer effektiven,

erschwinglichen Gesundheitsversorgung, die das Leben der Patientinnen

und Patienten verbessert auch hier unter Beweis zu stellen. ,. Wir

freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den lokalen

Gesundheitsexperten; wir werden sie gerne bei ihrem Einsatz

lebensrettender medizinischer Massanahmen unterstützen und ihnen

dabei zu helfen, auf neue Entwicklungen zuzugreifen."



Dr. Richard Hummel erklärte: "Wir freuen uns, die

Erfolgsgeschichte von Accord Healthcare nun auch in der Schweiz

fortzusetzen. Wir wreden dazu unser Team in den nächsten Monaten

kontinuierlich erweitern. Die Schweiz ist bekannt für Ihre

qualiutativ hochstehende Gesundheitsversorgung. Wir planen daher auch

Produkte mit hohem Zusatznutzen und grösstmöglicher

Anwendungssicherheit einzuführen und damit unserer Vision näher zu

kommen, bis 2021 eines der größten euroüäischen Generika-Unternehmen

zu werden."



