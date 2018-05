Zürich - Das Maschinenbauunternehmen Klingelnberg strebt an die Schweizer Börse SIX Swiss Exchange. Der Schleif- und Fräsmaschinenhersteller will in den kommenden Monaten, abhängig von den Marktbedingungen, den Börsengang wagen. Mit dem angestrebten Bruttoerlös von rund 20 Millionen Euro will das Unternehmen wachsen und Übernahmen tätigen. Die Familie Klingelnberg bleibt dabei im Unternehmen investiert.

Der Streubesitz nach dem Börsengang (IPO) soll rund 50 Prozent betragen, teilte das in Zürich-Oerlikon ansässige Unternehmen mit deutschen Wurzeln am Mittwoch mit.

Dabei sollen bei dem IPO sowohl bestehende Aktien der heutigen Alleineigentümerin, der Familie, ausgegeben werden, als auch neue Aktien. Zusätzlich gibt es eine Mehrzuteilungs-Option aus bestehenden Aktien in Höhe von zirka 10 Prozent des Basisangebots. Mit der Ausgabe der neuen Aktie will Klingelnberg brutto rund 20 Millionen Euro einnehmen.

Dieses Geld will Klingelnberg in die Nutzung von Wachstumschancen und Übernahmen stecken. Damit bereitet sich das Unternehmen auf eine Konsolidierungswelle in der Branche vor: "In unserer Industrie werden sich in den kommenden Jahren einzigartige Gelegenheiten für Konsolidierung und Wachstum eröffnen", lässt sich Unternehmenschef Jan Klingelnberg in der Mitteilung zitieren. Der geplante Börsengang werde es ermöglichen, das Unternehmen "auf die nächste Stufe zu heben".

EBIT-Marge von rund 9 Prozent

Im per 31. März

