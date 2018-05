CA Immobilien Anlagen stellt klar, dass die in der Meldung am 28.5.2018 genannte Überschreitung der wesentlichen Anteilsschwelle auf über 5 Prozent bereits am 29.09.2016 erfolgt ist und mit der daran anschließenden Veröffentlichung zum Abschluss des damaligen Aktienrückkaufprogramms (4.10.2016) dem Kapitalmarkt bereits kommuniziert wurde. Am 28. Mai teilt die CA Immo mit, dass sie im Zuge ihres Aktienrückkaufprogramms die Schwelle von 5 Prozent an eigenen Aktien überschritten hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung hielt CA Immo 5.780.037 eigene Aktien, dies entspricht einem Anteil von 5,85 Prozent.

