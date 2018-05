Der Baukonzern Strabag hat das erste Quartal 2018 mit einem neuen Rekordauftragsbestand beendet und den in der Bauwirtschaft typischen Winterverlust verringert. CEO Thomas Birtel: "Strabag ist 2018 ähnlich gut in das Geschäftsjahr gestartet wie bereits im Jahr davor. Zwar lässt das erste Quartal keine verlässlichen Rückschlüsse auf das Gesamtjahr zu, doch bestärken uns die Zahlen - allen voran der neue Rekordauftragsbestand in Höhe von 17,7 Mrd. Euro - darin, unseren bestehenden Ausblick zu bekräftigen. Ein plangemäßer Auftakt also in das Geschäftsjahr 2018". Die Gesellschaft erbrachte im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2018 eine Leistung in Höhe von 2.599,77 Mio. Euro - eine Zunahme um 7 %. Diese Aufwärtsbewegung ist insbesondere durch den...

