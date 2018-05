Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach der US-Genehmigung für die Monsanto-Übernahme auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Mit dem Wegfall der letzten großen Hürde dürfte der Deal noch im zweiten Quartal abgeschlossen werden, auch wenn die erzwungenen Verkäufe von Geschäftsanteilen an BASF noch nicht abgeschlossen seien, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte die bald folgende Kapitalerhöhung ebenfalls erfolgreich sein, dürften die Fortschritte als Kurstreiber fungieren./edh/tih Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BAY0017