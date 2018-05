Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat kurzfristig einen Besuch in Nordkorea angekündigt. Lawrow werde am Donnerstag zu einem offiziellen Besuch nach Pjöngjang reisen, teilte das Außenministerium in Moskau am Mittwochmorgen mit.

Die Ankündigung kommt relativ überraschend, nachdem das bislang weitestgehend abgeschottete Nordkorea in den letzten Wochen Kontakt nach Südkorea und sogar in die USA aufgenommen hatte. Im Juni wollen sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump in Singapur treffen. In den letzten Stunden reisten mehrere hochrangige Vertreter Nordkoreas dafür zu vorbereitenden Gesprächen in die USA.