Die Zustimmung der US-Behörden zur Übernahme von Monsanto durch Bayer hat am Mittwoch im vorbörslichen Handel auf Tradegate für Käufe der Bayer-Aktien gesorgt. Die Papiere legten im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Vortag um 1,4 Prozent zu auf 100,20 Euro. In den vergangenen fünf Handelstagen waren sie um rund 6 Prozent gefallen.

"Damit ist die letzte große Hürde für den Abschluss des Deals überwunden", schrieb Analyst Wimal Kapadia von Bernstein Research in einer ersten Reaktion. Zwar müssten auch die Behörden in Kanada und Mexiko noch zustimmen, das dürfte aber rasch erfolgen. Anleger könnten nach dem grünen Licht aus den USA nun einen "frischen Blick" auf die Bayer-Aktie werfen, Kapadia rechnet mit einem steigenden Aktienkurs.

Der nächste Schritt sei nun die Kapitalerhöhung von voraussichtlich 6 Milliarden Euro zur Teilfinanzierung der Übernahme. Mögliche Zeitpunkte für die Kapitalmaßnahme seien die Monate Juni, Juli und September./bek/fba

ISIN DE000BAY0017

AXC0061 2018-05-30/08:30