Änderung wesentlicher Anteilsschwellen eigener Aktien gemäß § 135 Abs. 3 BörseG



Wien (pta008/30.05.2018/08:00) - CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo") stellt klar, dass die in der Meldung am 28.5.2018 genannte Überschreitung der wesentlichen Anteilsschwelle bereits am 29.09.2016 erfolgt ist und mit der daran anschließenden Veröffentlichung zum Abschluss des damaligen Aktienrückkaufprogramms (4.10.2016) dem Kapitalmarkt bereits kommuniziert wurde.



